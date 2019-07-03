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ЦВК пояснила рішення про скасування реєстрації Клюєва

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 22:57
ЦВК пояснила рішення про скасування реєстрації Клюєва
Фото: Андрій Клюєв (УНІАН)

Комісія взяла до уваги пояснення СБУ щодо пересування Клюєва

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні 3 липня скасувала  реєстрацію Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати на виборах у Раду та пояснила аргументацію цього рішення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ГО ОПОРА.

Першим із агрументів зняття Клюєва із виборів в одномандатному виборчому окрузі № 46 стали свідчення держохорони екс-президента України Віктора Януковича, згідно з якими Клюєв супроводжував колишнього президента під час перетину кордону з Росією.

Другий аргумент - у грудні 2016 Клюєв брав участь у засіданнях суду у Москві. Крім того, міжнародна пошта неодноразово не доходила Клюєву у Донецьку.

"Адвокати та сам Клюєв просили інформувати за адресою у Московській області. За даними СБУ, Клюєв виїхав за межі території України у 2014 р., після цього офіційні пункти перетину кордону не перетинав", - цитує ОПОРА заяву ЦВК.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, ЦВК зареєструвала Клюєва як кандидата на вибори в Раду. У зв'язку з цим відбулася акція протесту в столиці на Майдані Незалежності. Близько двох тисяч людей вимагали від ЦВК скасувати це рішення.

Служба безпеки України сьогодні розпочала перевірку за запитом голови Верховної ради України Андрія Парубія про перебування Клюєва на території України протягом останніх п'яти років.

Додамо, раніше Генеральна прокуратура України направила додаткову інформацію щодо Клюєва. Також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков направив Центральної виборчої комісії роз'яснення, в якому вказав терміни перебування на території держави Клюєва.

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва СБУ, МВС та ГПУ передали в ЦВК документи по Клюєву
Новини України Порошенко Зеленський КлюєвЦентральна виборча комісія
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