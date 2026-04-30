ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапі

12:24 30.04.2026 Чт
3 хв
Родина Героя України підтримала рішення міської ради
aimg Ірина Костенко
У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапі Площа імені Андрія Парубія буде в центрі Львова (фото ілюстративне: wikipedia.org)

У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія. Йдеться про локацію в центрі міста.

Докладніше про це рішення та місце розташування площі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Де у Києві біля Маріїнського парку з'явився проїзд імені Андрія Парубія (карта)

Де саме буде площа імені Парубія та які вулиці з'єднає

"У центрі Львова з'явиться площа Героя України Андрія Парубія", - повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Facebook.

Він уточнив, що відповідне рішення схвалили 30 квітня під час сесії Львівської міської ради (ЛМР).

"Перейменували частину вулиці Винниченка - від Просвіти до Личаківської", - уточнив очільник Львова.

Тепер, за його словами, адресу площі Героя України Андрія Парубія матимуть:

  • пам'ятник В'ячеславові Чорноволу;
  • будівля обласної адміністрації та обласної ради (де Андрій Парубій був депутатом кількох скликань).

У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапіПублікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко також повідомив, що у центрі міста буде тепер площа Героя України Андрія Парубія.

    Він уточнив, що в цілому вона:

    • простягатиметься від вулиці Просвіти до початку вулиці Личаківської;
    • охоплюватиме сквер, на якому розміщені пам'ятник В'ячеславу Чорноволу та український стяг.

    У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапіПлоща імені Андрія Парубія у Львові на карті (кадр із відео: facebook.com/evgen.bojko.265106)

    Таке рішення, за словами Бойка:

    • було підтримане та погоджене родиною політика;
    • було погоджене на усіх комісіях Львівської міської ради;
    • було затверджене на сесії міської ради.

    Варто зазначити, що вказана вище локація розташована у центрі міста та охоплюватиме частину відомого серед містян скверу "На валах".

    У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапіПам'ятник В'ячеславу Чорноволу буде на площі імені Парубія (карта: google.com/maps)

    Нагадаємо, 30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія вбили у Львові пострілами з пістолета.

    Тоді нападник (замаскований під кур'єра Glovo) випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень Парубій помер на місці.

    Згодом українцям розповіли, що замах на політика ретельно готувався (виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і навіть підготував план втечі).

    1 вересня підозрюваного у вбивстві Парубія затримали "по гарячих слідах" (у Хмельницькій області). Ним виявився фанат СРСР - 52-річний львів'янин Михайло Сцельников.

    1 жовтня 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

    До цього за таку ініціативу проголосували 230 народних депутатів Верховної Ради.

    У березні 2026 року стало відомо, що розслідування вбивства Парубія завершили, а справу ймовірного кілера передали до суду. За скоєне йому загрожує довічний термін із конфіскацією всього майна.

    Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
    Або читайте нас там, де вам зручно!
    Більше по темі:
    Андрій Садовий Андрій Парубій Львів
    Новини
    Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
    Аналітика
    Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
    Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО