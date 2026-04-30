В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте
Во Львове появится площадь Героя Украины Андрея Парубия. Речь идет о локации в центре города.
Подробнее об этом решении и месте расположения площади, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где именно будет площадь имени Парубия и какие улицы соединит
"В центре Львова появится площадь Героя Украины Андрея Парубия", - сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Facebook.
Он уточнил, что соответствующее решение приняли 30 апреля во время сессии Львовского городского совета (ЛГС).
"Переименовали часть улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской", - уточнил глава Львова.
Теперь, по его словам, адрес площади Героя Украины Андрея Парубия будет иметь:
- памятник Вячеславу Черноволу;
- здание областной администрации и областного совета (где Андрей Парубий был депутатом нескольких созывов).
Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко также сообщил, что в центре города будет теперь площадь Героя Украины Андрея Парубия.
Он уточнил, что в целом она:
- будет простираться от улицы Просвещения до начала улицы Лычаковской;
- будет охватывать сквер, на котором размещены памятник Вячеславу Черноволу и украинский флаг.
Площадь имени Андрея Парубия во Львове на карте (кадр из видео: facebook.com/evgen.bojko.265106)
Такое решение, по словам Бойко:
- было поддержано и согласовано семьей политика;
- было согласовано на всех комиссиях Львовского городского совета;
- было утверждено на сессии городского совета.
Стоит отметить, что вышеупомянутая локация расположена в центре города и будет охватывать часть известного среди горожан сквера "На валах".
Памятник Вячеславу Черноволу будет на площади имени Парубия (карта: google.com/maps)
Напомним, 30 августа 2025 года народного депутата Украины и экс-спикера ВРУ Андрея Парубия убили во Львове выстрелами из пистолета.
Тогда нападавший (замаскированный под курьера Glovo) выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений Парубий скончался на месте.
Впоследствии украинцам рассказали, что покушение на политика тщательно готовилось (исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и даже подготовил план побега).
1 сентября подозреваемого в убийстве Парубия задержали "по горячим следам" (в Хмельницкой области). Им оказался фанат СССР - 52-летний львовянин Михаил Сцельников.
1 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.
До этого за такую инициативу проголосовали 230 народных депутатов Верховной Рады.
В марте 2026 года стало известно, что расследование убийства Парубия завершили, а дело предполагаемого киллера передали в суд. За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.