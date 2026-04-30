В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте

12:24 30.04.2026 Чт
3 мин
Семья Героя Украины поддержала решение городского совета
aimg Ирина Костенко
В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на карте Площадь имени Андрея Парубия будет в центре Львова (фото иллюстративное: wikipedia.org)

Во Львове появится площадь Героя Украины Андрея Парубия. Речь идет о локации в центре города.

Где именно будет площадь имени Парубия и какие улицы соединит

"В центре Львова появится площадь Героя Украины Андрея Парубия", - сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Facebook.

Он уточнил, что соответствующее решение приняли 30 апреля во время сессии Львовского городского совета (ЛГС).

"Переименовали часть улицы Винниченко - от Просвиты до Лычаковской", - уточнил глава Львова.

Теперь, по его словам, адрес площади Героя Украины Андрея Парубия будет иметь:

  • памятник Вячеславу Черноволу;
  • здание областной администрации и областного совета (где Андрей Парубий был депутатом нескольких созывов).

В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на картеПубликация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Управляющий делами исполнительного комитета ЛГС Евгений Бойко также сообщил, что в центре города будет теперь площадь Героя Украины Андрея Парубия.

    Он уточнил, что в целом она:

    • будет простираться от улицы Просвещения до начала улицы Лычаковской;
    • будет охватывать сквер, на котором размещены памятник Вячеславу Черноволу и украинский флаг.

    В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на картеПлощадь имени Андрея Парубия во Львове на карте (кадр из видео: facebook.com/evgen.bojko.265106)

    Такое решение, по словам Бойко:

    • было поддержано и согласовано семьей политика;
    • было согласовано на всех комиссиях Львовского городского совета;
    • было утверждено на сессии городского совета.

    Стоит отметить, что вышеупомянутая локация расположена в центре города и будет охватывать часть известного среди горожан сквера "На валах".

    В центре Львова появится площадь имени Андрея Парубия: где искать ее на картеПамятник Вячеславу Черноволу будет на площади имени Парубия (карта: google.com/maps)

    Напомним, 30 августа 2025 года народного депутата Украины и экс-спикера ВРУ Андрея Парубия убили во Львове выстрелами из пистолета.

    Тогда нападавший (замаскированный под курьера Glovo) выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

    Впоследствии украинцам рассказали, что покушение на политика тщательно готовилось (исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и даже подготовил план побега).

    1 сентября подозреваемого в убийстве Парубия задержали "по горячим следам" (в Хмельницкой области). Им оказался фанат СССР - 52-летний львовянин Михаил Сцельников.

    1 октября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.

    До этого за такую инициативу проголосовали 230 народных депутатов Верховной Рады.

    В марте 2026 года стало известно, что расследование убийства Парубия завершили, а дело предполагаемого киллера передали в суд. За содеянное ему грозит пожизненный срок с конфискацией всего имущества.

    Андрей Садовый Андрей Парубий Львов
