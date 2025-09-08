ua en ru
У центрі Києва обмежать рух пішоходів: де доведеться йти в обхід

Понеділок 08 вересня 2025 10:32
У центрі Києва обмежать рух пішоходів: де доведеться йти в обхід Рух пішоходів на одній з центральних площ столиці - обмежено (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 8 вересня, у центрі Києва частково обмежують рух пішоходів - на одній з популярних площ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та як довго пішоходам доведеться рухатись зі змінами

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з понеділка, 8 вересня, у столиці частково обмежують рух пішоходів Європейською площею.

Зазначається, що такі зміни для мешканців і гостей Києва триватимуть до кінця місяця - вівторка, 30 вересня.

Уточнюється, що в цей період працівники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру.

У центрі Києва обмежать рух пішоходів: де доведеться йти в обхідЧасткове обмеження руху пішоходів Європейською площею (схема: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що Європейська площа розташована у Шевченківському районі столиці, у місцевості під назвою "Старий Київ".

Вона є важливим транспортним вузлом і розташована між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом і Михайла Грушевського.

У центрі Києва обмежать рух пішоходів: де доведеться йти в обхідЄвропейська площа в Києві (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

Крім того, ми пояснювали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

Читайте також, чому пішохід не завжди має рацію та коли пішоходів, які порушують ПДР, можуть карати штрафами.

