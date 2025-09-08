У центрі Києва обмежать рух пішоходів: де доведеться йти в обхід

Вона є важливим транспортним вузлом і розташована між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом і Михайла Грушевського.

Варто зазначити, що Європейська площа розташована у Шевченківському районі столиці, у місцевості під назвою "Старий Київ".

Уточнюється, що в цей період працівники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру.

Зазначається, що такі зміни для мешканців і гостей Києва триватимуть до кінця місяця - вівторка, 30 вересня .

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з понеділка, 8 вересня, у столиці частково обмежують рух пішоходів Європейською площею.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

Крім того, ми пояснювали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

Читайте також, чому пішохід не завжди має рацію та коли пішоходів, які порушують ПДР, можуть карати штрафами.