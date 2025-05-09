Штраф на рівному місці? У поліції пояснили, коли та як карають пішоходів
Пішоходів, які порушують ПДР, можуть карати штрафами. Для того, щоб вберегти здоров'я та гаманець, необхідно завжди бути обачними та переходити дорогу за спеціально встановленими для цього правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
Яким штрафом і за що можуть карати пішоходів
Згідно з частиною 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів за порушення Правил дорожнього руху (ПДР) можуть карати накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).
Тобто пішоходам-порушникам можуть виписати штраф у розмірі 255 гривень:
- за непокору сигналам регулювання дорожнього руху;
- за перехід проїзної частини у невстановлених місцях;
- за перехід дороги безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються;
- за невиконання інших правил дорожнього руху.
Ті самі порушення, вчинені особами у стані сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 НМДГ - 680 гривень.
Якщо ж такі порушення спричинили створення аварійної обстановки, українців можуть покарати штрафом у розмірі 50 НМДГ - 850 гривень (або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин).
Як пішоходам переходити дорогу за правилами
Правоохоронці нагадали, що всім пішоходам і за будь-яких обставин необхідно дотримуватись правил переходу проїжджої частини.
Так, переходити дорогу пішоходи повинні:
- по пішохідних переходах - підземних або надземних;
- у разі їх відсутності - на перехрестях (по лініях тротуарів або узбіч).
У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами:
- або регулювальника;
- або світлофора;
Першочергове правило перед виходом на дорогу
Українцям розповіли, що в цілому на пішохідному переході пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами.
Не зважаючи на це, у ПДР передбачено: перш ніж вийти на проїзну частину або пішохідний перехід, необхідно переконатися, що це буде безпечно для життя та здоров'я.
Крім того, перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять (або ж будь-яких інших об'єктів, які обмежують оглядовість), пішоходам необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
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