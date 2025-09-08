В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обход

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов - на одной из популярных площадей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как долго пешеходам придется двигаться с изменениями

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 8 сентября, в столице частично ограничивают движение пешеходов по Европейской площади.

Отмечается, что такие изменения для жителей и гостей Киева продлятся до конца месяца - вторника, 30 сентября.

Уточняется, что в этот период работники КП ДЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт тротуара со стороны Крещатого Яра.

Частичное ограничение движения пешеходов по Европейской площади (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Европейская площадь расположена в Шевченковском районе столицы, в местности под названием "Старый Киев".

Она является важным транспортным узлом и расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и Михаила Грушевского.

Европейская площадь в Киеве (карта: google.com/maps)