В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обход
С сегодняшнего дня, 8 сентября, в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов - на одной из популярных площадей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и как долго пешеходам придется двигаться с изменениями
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 8 сентября, в столице частично ограничивают движение пешеходов по Европейской площади.
Отмечается, что такие изменения для жителей и гостей Киева продлятся до конца месяца - вторника, 30 сентября.
Уточняется, что в этот период работники КП ДЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт тротуара со стороны Крещатого Яра.
Частичное ограничение движения пешеходов по Европейской площади (схема: kyivcity.gov.ua)
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что Европейская площадь расположена в Шевченковском районе столицы, в местности под названием "Старый Киев".
Она является важным транспортным узлом и расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и Михаила Грушевского.
Европейская площадь в Киеве (карта: google.com/maps)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.
Кроме того, мы объясняли, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.
Читайте также, почему пешеход не всегда прав и когда пешеходов, нарушающих ПДД, могут наказывать штрафами.