В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обход

Понедельник 08 сентября 2025 10:32
В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обход Движение пешеходов на одной из центральных площадей столицы - ограничено (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов - на одной из популярных площадей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и как долго пешеходам придется двигаться с изменениями

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 8 сентября, в столице частично ограничивают движение пешеходов по Европейской площади.

Отмечается, что такие изменения для жителей и гостей Киева продлятся до конца месяца - вторника, 30 сентября.

Уточняется, что в этот период работники КП ДЭУ Шевченковского района будут проводить ремонт тротуара со стороны Крещатого Яра.

В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обходЧастичное ограничение движения пешеходов по Европейской площади (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Стоит отметить, что Европейская площадь расположена в Шевченковском районе столицы, в местности под названием "Старый Киев".

Она является важным транспортным узлом и расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и Михаила Грушевского.

В центре Киева ограничат движение пешеходов: где придется идти в обходЕвропейская площадь в Киеве (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

Кроме того, мы объясняли, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.

Читайте также, почему пешеход не всегда прав и когда пешеходов, нарушающих ПДД, могут наказывать штрафами.

