Чому пішохід не завжди має рацію: ризики на дорозі

У статті Цивільного кодексу є стаття, яка "за умовчанням" вважає водія винним у зіткненнях з пішоходом. Проте, не всі знають, що є в українському законодавстві й інші статті, за якими відповідальність і компенсація заподіяних збитків припадає на пішохода.

Про те, в яких випадках пішохід має відповідати за наслідки порушення ПДР, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Так, в ст.1187 Цивільного кодексу України є норма про транспортний засіб як джерело підвищеної небезпеки – відтак, за заподіяну автомобілем шкоду має відповідати власник машини. Тому поширені випадки, коли пішохід потрапляє під машину через власне порушення ПДР, а винним зрештою все одно визнають водія.

Хто відповідає в ДТП з пішоходом

Між тим, досвідчений юрист наведе кілька обгрунтованих прикладів тому, що з точки зору Закону пішохід далеко не завжди правий.

Українські Правила дорожнього руху говорять, що пішоходові не можна робити так речі:

Перетинати проїзну частину за межами пішохідного переходу і перехрестя. Є виняток – дороги завширшки не більш 3-х смуг в цілому, якщо на даній ділянці у полі зору немає законного переходу чи перехрестя. (п. 4.7 Правил);

Перетинати перехрестя по діагоналі. Дорогу слід переходити тільки по лініях тротуарів чи узбіччя (п. 4.7 ПДР);

З’являтись на проїзній частині з-за запаркованих машин та споруд, не переконавшись у відсутності транспорту, що наближається (п. 4.10);

Виходити на дорогу (проїзну частину), не переконавшись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху (п. 4.14);

Виходити зненацька чи вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід (п. 4.14);

Зупинятися, затримуватися на проїзній частині (п. 4.14);

Залишати місце ДТП, до якого він причетний (п.4.15).

В принципі, для пішохода як учасника дорожнього руху передбачені покарання за порушення ПДР – інша справа, що правоохоронці не завжди хочуть розпочинати цей процес, оскільки стосовно пішохода це складніше, ніж відносно водія.

Закон визначає для пішоходів за порушення вищезазначених правил адміністративну відповідальність – попередження або штраф. При тому якщо порушення Правил пішоходом створило аварійну ситуацію, йому загрожує більш суворе покарання – примусові громадські роботи на 20 – 40 годин.

Під час розгляду справи про ДТП у суді цілком реально довести, що вини водія у травмуванні або загибелі пішохода-порушника немає. Щоправда, для цього потрібен буде кваліфікований адвокат – він, скажімо, зверне увагу суду на важливу обставину, що водій не мав технічної можливості уникнути зіткнення з людиною, яка, наприклад, несподівано вибігла на дорогу.

Також пішохода можна притягнути до відповідальності за заподіяну автомобілю та іншим особам шкоду – як особу, чиї неправомірні дії (порушення ПДР) призвели до аварії з важкими наслідками. У Цивільному кодексі України є ст.1166, яка говорить, що ця шкода відшкодовується у повному обсязі саме особою, яка її завдала – тобто в даному випадку пішоходом. В практиці українських судів (зокрема і Верховного Суду) є прецеденти подібних рішень на користь водіїв, що постраждали внаслідок порушення пішоходами Правил дорожнього руху.

Як водієві виграти суд проти пішохода

Як вже згадувалося, для успішного вирішення справи потрібен буде досвідчений адвокат, але дещо залежить і від водія – учасника ДТП з пішоходом-порушником.

Йому доведеться відразу, ще на місці пригоди, подбати про збір доказів. Слід взяти контакти свідків, знайти записи з відеореєстраторів навколишніх машин та з вуличних камер, проконтролювати правильність складання схеми ДТП та оформлення документів про ДТП. Треба буде замовити експертизу пошкоджень автомобіля та інших пошкоджених об’єктів, підготувати експертну оцінку їх ремонту. На підставі цих документів під час розгляду справи адвокат буде доводити необхідність стягування компенсації з винуватця аварії.

Коротко

Коли ми вже згадували про досвідчених адвокатів, скажемо, що швидше за все кожен з них порадив би водіям в першу чергу намагатись уникнути ДТП. Навіть якщо завчасно зрозуміло, що винним в аварійній ситуації, яка складається, буде пішохід. Причини такої поради, певно, зрозумілі без пояснень.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.