В центре Киева из-за заседания Верховной рады образовались пробки

Фото: акции в центре Киева (РБК-Украина)

В правительственном квартале движение регулируют патрульные

В центре Киева из-за проведения внеочередного заседания Верховной рады затруднено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со сслылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, в правительственном квартале затруднено движение транспорта. В частности, движение частично затруднено по улицам Михаила Грушевского, Институтской и на Крещатике. Также пробки есть на улице Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, вблизи Верховной рады продолжают стоять активисты. Их там около 200 человек. Кроме того, в правительственный квартал направили правоохранителей, которые несут там усиленную службу.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, сегодня, 26 ноября, Верховная рада собралась на внеочередное заседание, чтобы провести голосование по введение военного положения в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня, 26 ноября, рекомендовал парламенту поддержать законопроект об утверждении указа президента Петра Порошенко о введении военного положения в Украине.

В Киеве под Администрацией президента Украины и Верховной радой начались акции с призывом ввести военное положение.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела судов шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице.

На заседании СНБО в воскресенье вечером президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине.