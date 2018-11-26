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У центрі Києва через засідання Верховної ради утворилися затори

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 17:33
У центрі Києва через засідання Верховної ради утворилися затори
Фото: акції в центрі Києва (РБК-Україна)

В урядовому кварталі рух регулюють патрульні

У центрі Києва через проведення позачергового засідання Верховної ради ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, в урядовому кварталі ускладнено рух транспорту. Зокрема, рух частково ускладнений вулицями Михайла Грушенського, Інститутська, Хрещатик. Також затори є на вулиці Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка. 

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, поблизу Верховної ради продовжують стояти активісти. Їх там близько 200 людей. Крім того, в урядовий квартал направили правоохоронців, які несуть там посилену службу. 

У центрі Києва через засідання Верховної ради утворилися затори

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, Верховна рада зібралася на позачергове засідання, щоб провести голосування щодо введення воєнного стану в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони сьогодні, 26 листопада, рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

У Києві під Адміністрацією президента України і Верховною радою почалися акції із закликом ввести воєнний стан.

25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельної групи ВМС України. Три корабля українських ВМС захопив російський спецназ. В ході обстрілу судів шість моряків були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

На засіданні РНБО ввечері у неділю президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. 

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