Засідання Верховної ради розпочнеться у відкритому режимі

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада розгляне питання введення воєнного стану

Засідання Верховної ради України, на якому заплановано розгляд питання про введення воєнного стану, розпочнеться у відкритому режимі. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, перед голосуванням за відповідний законопроект у Раді виступить президент України Петро Порошенко.

"Зараз розпочнеться. Я повідомляю, що згідно регламенту, президент може мати слово до депутатів. Я пообіцяв, що після того, як буде відкрита сесія я дам 5 хвилин для виступу президенту України. А потім перед сходженням до питання оголошу загальну перерву на півгодини", - заявив Парубій.