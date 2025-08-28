Центр трофеїв та розсекречування креслень СРСР: Шмигаль анонсував зміни для "оборонки"

В Міністерстві оборони України анонсували створення Єдиного центру трофеїв для вивчення зразків російського озброєння. Також Україна розсекретить усі креслення радянських старих видів озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Як заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільного заходу МОУ, Мінцифри та Brave1, у центрі трофеїв будуть вивчати зразки російської техніки та озброєння "без посередників та чорного ринку".
"Відкриваємо полігони для дронів, для РЕБ, для роботів, для ракет. Це унікальна можливість для адаптації до швидких змін на лінії фронту. Формуємо базу документації від радянських креслень до сучасних українських напрацювань", - додав він.
Зокрема, за словами міністра, Україна розсекретить усю військову документацію з радянських часів - креслення, документи на вироби та інше. Але тільки для українських зброярів.
"Ми їх відкриваємо для вас всіх. Російські всі відкриваємо, також все, що є радянського, ворожого - все буде відкрито. Щоб ви могли користуватися і не витрачати тривалий час ваших інженерів-дослідників на те, що вже і так було розроблено, і що можна знайти в цій документації", - запевнив Шмигаль.
Заступник міністра оборони України Юрій Мироненко підтвердив, що центр трофеїв буде створено, а в його лабораторіях будуть аналізувати російські технології для пошуків протидії. Окрім цього, буде пришвидшено відкриття полігону режиму "24/7" та процес кодифікації озброєння та військової техніки.
Раніше РБК-Україна писало про нові підходи до постачання дронів ЗСУ. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що рамкові угоди укладаються на основі тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами виробів.
Також цього року розпочав роботу цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. Завдяки йому підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників на фронт. Детальніше про цю систему можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, що також для виробників зброї запустили новий портал. На платформі доступна актуальна інформація про пільгове кредитування, тестування озброєння, бронювання співробітників тощо.
Додамо, що зараз Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року. Цей безпілотник вже виробляється у темпах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" у місті Алабуга.