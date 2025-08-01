Міноборони змінило підхід до постачання дронів ЗСУ: Шмигаль розкрив деталі

Від початку року Міноборони передало на фронт понад мільйон FPV-дронів. Щоб прискорити й удосконалити постачання, запроваджено нові підходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Від початку року Міноборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 млн FPV-дронів", - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що для того, щоб дрони надходили на фронт швидше та у потрібній кількості, Міноборони впроваджує нові підходи.

Зокрема це рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик.

"Контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ", - сказав Шмигаль.

За словами міністра, це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.

Ще одним нововведенням цього року став DOT-Chain Defence.

"Цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад", - наголосив він.

За словами Шмигаля, пріоритет України - розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками.

"Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - підсумував міністр.