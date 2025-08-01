Міноборони змінило підхід до постачання дронів ЗСУ: Шмигаль розкрив деталі
Від початку року Міноборони передало на фронт понад мільйон FPV-дронів. Щоб прискорити й удосконалити постачання, запроваджено нові підходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Від початку року Міноборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 млн FPV-дронів", - заявив Шмигаль.
Він наголосив, що для того, щоб дрони надходили на фронт швидше та у потрібній кількості, Міноборони впроваджує нові підходи.
Зокрема це рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик.
"Контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ", - сказав Шмигаль.
За словами міністра, це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.
Ще одним нововведенням цього року став DOT-Chain Defence.
"Цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад", - наголосив він.
За словами Шмигаля, пріоритет України - розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками.
"Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - підсумував міністр.
Маркетплейс зброї
Зауважимо, що Міноборони України запустило нову цифрову систему раніше цього місяця. Вона призначена для постачання озброєння для ЗСУ.
Як повідомлялось, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.
Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить й інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.
Детальніше про цю систему, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
На сьогодні 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс DOT-Chain Defence. Детальніше ознайомитись з їх списком можна в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати також й те, що цього тижня стало відомо, що Україна частково покриватиме кредити виробникам дронів і РЕБ.