Маркетплейс дронів для ЗСУ: Міноборони залучило вже 11 компаній
Одинадцять українських виробників безпілотників вже інтегровані у маркетплейс DOT-Chain Defence.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників - 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові:
- Escadrone,
- TAF Drones,
- Vyriy Drone,
- "ВНА Трейд",
- "Генерал Черешня",
- "Гриф".
У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.
"На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.
За його словами, виробник бачить реальний попит, підрозділ - свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід
Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ - для пілотного етапу Міністерство оборони виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень.
В міністерстві зауважили, що весь супровід процесу - від підписання контрактів до організації логістики та оплати - забезпечує АОЗ.
Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений - військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів.
Зауважимо, що раніше цього місяця Міноборони України запустило нову цифрову систему постачання озброєння для ЗСУ - DOT-Chain Defence.
Як повідомлялось, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне, а DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.
Наразі система працює з FPV-дронами, але далі охопить інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.
Детальніше про цю систему, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.