Маркетплейс дронів для ЗСУ: Міноборони залучило вже 11 компаній

Одинадцять українських виробників безпілотників вже інтегровані у маркетплейс DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників - 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові:

Escadrone,

TAF Drones,

Vyriy Drone,

"ВНА Трейд",

"Генерал Черешня",

"Гриф".

У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.

"На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

За його словами, виробник бачить реальний попит, підрозділ - свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід

Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ - для пілотного етапу Міністерство оборони виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень.

В міністерстві зауважили, що весь супровід процесу - від підписання контрактів до організації логістики та оплати - забезпечує АОЗ.

Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений - військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів.