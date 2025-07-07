ЗСУ самі обиратимуть зброю: Міноборони запустило цифровий маркетплейс для фронту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне.

Кошти вже направлені на забезпечення FPV-дронами через нову IT-систему Державного оператора тилу. У майбутньому перелік доступних позицій розширять.

На першому етапі до пілоту залучили 10 бойових бригад. Для цього Агентство оборонних закупівель отримало мільярд гривень.

Це своєрідний "маркетплейс зброї", що має прискорити закупівлі та доставку дронів, засобів РЕБ і роботизованих систем на фронт.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

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