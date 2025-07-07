ЗСУ самі обиратимуть зброю: Міноборони запустило цифровий маркетплейс для фронту
Міноборони України запустило нову цифрову систему постачання озброєння для ЗСУ - DOT-Chain Defence.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Це своєрідний "маркетплейс зброї", що має прискорити закупівлі та доставку дронів, засобів РЕБ і роботизованих систем на фронт.
На першому етапі до пілоту залучили 10 бойових бригад. Для цього Агентство оборонних закупівель отримало мільярд гривень.
Кошти вже направлені на забезпечення FPV-дронами через нову IT-систему Державного оператора тилу. У майбутньому перелік доступних позицій розширять.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне.
DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.
Замість очікування упродовж місяців - постачання триватиме лише кілька тижнів.
Система функціонує за прозорими правилами:
- Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, залишають відгуки й отримують прямі відповіді від постачальників.
- Виробники мають зрозумілий канал комунікації з армією.
- Держава оперативно аналізує реальні потреби й ухвалює рішення на основі даних.
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.
На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.
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