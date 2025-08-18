ua en ru
Кредити, підтримка, бронювання. В Україні запустили новий ресурс для виробників зброї

Україна , Понеділок 18 серпня 2025 12:00
Кредити, підтримка, бронювання. В Україні запустили новий ресурс для виробників зброї Фото: глава Міноброни Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для виробників зброї запустили новий портал. На платформі доступна актуальна інформація про пільгове кредитування, тестування озброєння, бронювання співробітників тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як зазначають у Міноборони, платформу zbroya.gov.ua створено як єдину "точку входу" для виробників, де доступні сервіси, програми:

  • пільгове 5% кредитування до 500 млн гривень - для масштабування виробництва та запуску нових розробок;
  • "Залізний полігон" - для тестування зразків озброєння;
  • "Бібліотека комплектуючих" - база виробників комплектуючих;
  • "Зроблено для перемоги" - гранти для виробників;
  • Brave1 - програма підтримки стартапів;
  • бронювання працівників критичних підприємств.

Платформа буде доповнюватися новими сервісами.

"Наше завдання - зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів, - зазначив Денис Шмигаль. - Спростити взаємодію між державою та виробниками, скоротити час від ідеї до серійного виробництва і забезпечити фронт більшою кількістю української зброї".

Цифровий маркетплейс зброї

Раніше РБК-Україна писало про нові підходи до постачання дронів ЗСУ. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що рамкові угоди укладаються на основі тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами виробів.

Також цього року розпочав роботу цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. Завдяки йому підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників на фронт. Станом на 1 серпня в маркетплейс DOT-Chain Defence інтегровані вже 11 компаній.

Детальніше про цю систему можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

