Кредити, підтримка, бронювання. В Україні запустили новий ресурс для виробників зброї

Для виробників зброї запустили новий портал. На платформі доступна актуальна інформація про пільгове кредитування, тестування озброєння, бронювання співробітників тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

"Наше завдання - зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів, - зазначив Денис Шмигаль . - Спростити взаємодію між державою та виробниками, скоротити час від ідеї до серійного виробництва і забезпечити фронт більшою кількістю української зброї".

Як зазначають у Міноборони, платформу zbroya.gov.ua створено як єдину "точку входу" для виробників, де доступні сервіси, програми:

Цифровий маркетплейс зброї

Раніше РБК-Україна писало про нові підходи до постачання дронів ЗСУ. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що рамкові угоди укладаються на основі тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами виробів.

Також цього року розпочав роботу цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. Завдяки йому підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників на фронт. Станом на 1 серпня в маркетплейс DOT-Chain Defence інтегровані вже 11 компаній.

