Кредити, підтримка, бронювання. В Україні запустили новий ресурс для виробників зброї
Для виробників зброї запустили новий портал. На платформі доступна актуальна інформація про пільгове кредитування, тестування озброєння, бронювання співробітників тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Як зазначають у Міноборони, платформу zbroya.gov.ua створено як єдину "точку входу" для виробників, де доступні сервіси, програми:
- пільгове 5% кредитування до 500 млн гривень - для масштабування виробництва та запуску нових розробок;
- "Залізний полігон" - для тестування зразків озброєння;
- "Бібліотека комплектуючих" - база виробників комплектуючих;
- "Зроблено для перемоги" - гранти для виробників;
- Brave1 - програма підтримки стартапів;
- бронювання працівників критичних підприємств.
Платформа буде доповнюватися новими сервісами.
"Наше завдання - зробити єдину екосистему, яка закриє всі потреби українських зброярів, - зазначив Денис Шмигаль. - Спростити взаємодію між державою та виробниками, скоротити час від ідеї до серійного виробництва і забезпечити фронт більшою кількістю української зброї".
Цифровий маркетплейс зброї
Раніше РБК-Україна писало про нові підходи до постачання дронів ЗСУ. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що рамкові угоди укладаються на основі тактико-технічних характеристик, а не за конкретними назвами виробів.
Також цього року розпочав роботу цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence. Завдяки йому підрозділи самі обирають потрібні дрони. Це забезпечує адресну та швидку доставку безпілотників на фронт. Станом на 1 серпня в маркетплейс DOT-Chain Defence інтегровані вже 11 компаній.
