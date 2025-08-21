Темпи зрівнялися з Алабугою: Україна масово виробляє дешевший аналог "Шахеда"

Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали у травні 2025 року. Цей безпілотник вже виробляється у темпах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" у місті Алабуга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та Defense Express .

Зазначається, що FP-1 виготовляється у кількості приблизно 100 одиниць на добу. При цьому дрон коштує значно дешевше, ніж "Шахед": один FP-1 обходиться у 55 тисяч доларів.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони поточні темпи виробництва "Шахедів" у Росії також оцінювалися у приблизно 100 одиниць на добу. При цьому один "Шахед" у 2023 році коштував 193 тисячі доларів.

З того моменту вартість могла змінитися - з одного боку, є спрощення певних компонентів, з іншого боку, росіяни почали встановлювати на дрони багато дуже дорогих 8-миелементних та 12-тиелементних CRPA-модулів супутникової навігації типу "Комета-М".

При цьому, як зазначається у матеріалі, FP-1 - це не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктах у Росії. З цифрами виготовлення інших дронів виходить доволі значна кількість

Чому FP-1 дешевший

Як сказано у матеріалі, головним матеріалом, з якого виготовляється FP-1, є фанера. Оскільки дрон одноразовий, то його конструкція розрахована на один-єдиний польот - тобто, є можливість зекономити навіть на кріпленнях.

Фото: український дрон FP-1 (mezha.media)

На відміну від українського FP-1, "Шахед" виробляється значно складніше та з дорожчих матеріалів, оскільки сам іранський Shahed-136 не що інше, як копія ізраїльського дрона IAI Harpy. А останній, своєю чергою, повністю "зідраний" з німецького перспективного БПЛА 1980-х років DAR.

Окрім цього, є ще один нюанс. Клони "Шахеда", так звані "російські" безпілотники "Герань-2" та "Гарпия-1", банально більші за розмірами, тому їм потрібні потужніші двигуни.

При цьому FP-1 несе бойову частину 60 кілограмів при дальності до 1600 км. Розробники заявили про можливість збільшити БЧ до 120 кілограмів ціною зменшення дальності - водночас для "Шахедів" та "Гераней" не передбачена така опція, у них БЧ складає 90 кілограмів, а замінити її неможливо.