Центр трофеев и рассекречивание чертежей СССР: Шмыгаль анонсировал изменения для "оборонки"

Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время совместного мероприятия МОУ, Минцифры и Brave1, в центре трофеев будут изучать образцы российской техники и вооружения "без посредников и черного рынка".

"Открываем полигоны для дронов, для РЭБ, для роботов, для ракет. Это уникальная возможность для адаптации к быстрым изменениям на линии фронта. Формируем базу документации от советских чертежей до современных украинских наработок", - добавил он.

В частности, по словам министра, Украина рассекретит всю военную документацию с советских времен - чертежи, документы на изделия и прочее. Но только для украинских оружейников.

"Мы их открываем для вас всех. Российские все открываем, также все, что есть советского, вражеского - все будет открыто. Чтобы вы могли пользоваться и не тратить длительное время ваших инженеров-исследователей на то, что уже и так было разработано, и что можно найти в этой документации", - заверил Шмыгаль.

Заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко подтвердил, что центр трофеев будет создан, а в его лабораториях будут анализировать российские технологии для поисков противодействия. Кроме этого, будет ускорено открытие полигона режима "24/7" и процесс кодификации вооружения и военной техники.