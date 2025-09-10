Це не випадковість: у Брюсселі відреагували на приліт російських дронів до Польщі

Атака російських "шахедів"

Нагадаємо, російські бойові дрони типу "Шахед" у ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Повідомляється, що дронів було щонайменше 8. Відомо про влучання в житловий будинок. Це сталося під час масованої атаки Росії по Україні з використанням 415 дронів і 40 ракет.

Країна НАТО вперше збивала російські дрони над своєю територією. До цього польські військові ухилялися від цього, заявляючи про "нерозпізнані літаючі об'єкти" і про погану видимість.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії і скликав екстрене засідання уряду. Водночас він заявив, що причин для паніки немає і що життя поляків триватиме у звичайному режимі. Туск назвав дрони російськими.

Президент Польщі Кароль Навроцький у своїй заяві не згадав, що дрони були російськими.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу.