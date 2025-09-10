Это не случайность: в Брюсселе отреагировали на прилет российских дронов в Польшу

Атака российских "шахедов"

Напомним, российские боевые дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Сообщается, что дронов было не менее 8. Известно о попадании в жилой дом. Это произошло во время массированной атаки России по Украины с использованием 415 дронов и 40 ракет.

Страна НАТО впервые сбивала российские дроны над своей территорией. До этого польские военные уклонялись от этого, заявляя о "неопознанных летающих объектах" и о плохой видимости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства. При этом он заявил, что причин для паники и нет и что жизнь поляков будет продолжаться в обычном режиме. Туск назвал дроны российскими.

Президент Польши Кароль Навроцкий в своем заявлении не упомянул, что дроны были российскими.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала дронами Польшу.