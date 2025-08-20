"Це неприйнятно": у США заявили, що Індія наживається на закупівлях нафти з РФ

Фото: у США заявили, що Індія наживається на закупівлях нафти з РФ (Getty Images)

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія значно збільшила закупівлі російської нафти під час війни в Україні та наживається на її перепродажі. Вашингтон вважає таку ситуацію неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.