"Це неприйнятно": у Трампа звинуватили Індію в фінансуванні війни проти України

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер відкрито звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні. Він заявив, що Індія активно купує нафту у Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В ефірі одного з американських телеканалів Міллер сказав, що в США вважають неприйнятним те, що Індія купує російську нафту.

"Він (Дональд Трамп, - ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії... Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт", - сказав він.

Видання зазначає, що критика з боку Міллера стала найгострішою з усього, що адміністрація президента США говорила про Індію.