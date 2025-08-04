"Їм немає діла до загибелі українців". Трамп пообіцяв жорсткі тарифи проти Індії

США значно підвищать тарифи проти Індії, оскільки та продовжує купувати в Росії багато нафти. Делі не хвилює, що це фінансує російську військову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

За словами американського лідера, Індія закуповує у Росії величезні обсяги нафти і потім перепродує її на світовому ринку з великим прибутком.

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. У зв'язку з цим я істотно підвищу тариф, який Індія виплачує США", - пообіцяв Трамп.

Варто зазначити, що Індія є другим найбільшим імпортером російської нафти у світі.