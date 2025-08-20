"Это неприемлемо": в США заявили, что Индия наживается на закупках нефти из РФ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия значительно увеличила закупки российской нефти во время войны в Украине и наживается на ее перепродаже. Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, сейчас доля российской нефти в импорте Индии достигает 42%, тогда как до войны она составляла менее 1%. Для сравнения, Китай, который является давним покупателем, увеличил закупки с 13% до 16%.
"Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я называю индийским арбитражем - покупка дешевой российской нефти и последующая продажа ее продуктов - это неприемлемо", - подчеркнул Бессент.
Как известно, президент США Дональд Трамп в этом месяце объявил дополнительные 25% тарифы на индийские товары из-за закупок российской нефти. Всего после его прихода к власти объем дополнительных тарифов вырос до 50%.
Трамп считает, что такие действия должны усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он согласился на переговоры по завершению войны в Украине.
Ранее заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер заявлял, что Индия финансирует войну России против Украины.