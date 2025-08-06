В Індії виправдалися за купівлю нафти у РФ у відповідь на тарифи Трампа

Індія відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Індії.

У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.

"Наш імпорт заснований на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда жителів Індії", - вважають у міністерстві.

Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".

"Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів", - додали в міністерстві.