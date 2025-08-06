В Індії виправдалися за купівлю нафти у РФ у відповідь на тарифи Трампа
Індія відреагувала на додаткові 25% тарифи США виправданнями, чому вона нібито змушена купувати російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Індії.
У МЗС написали, що вже "чітко виклали свою позицію" з приводу купівлі нафти у Росії.
"Наш імпорт заснований на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда жителів Індії", - вважають у міністерстві.
Також там назвали рішення Трампа про додаткові тарифи "вкрай сумним". В Індії нагадали, що "кілька інших країн" також купують російську нафту "у своїх національних інтересах".
"Ми знову заявляємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими і нерозумними. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів", - додали в міністерстві.
Додаткові тарифи Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.
В указі такий крок обґрунтовано тим, що Індія купує у Росії, яка становить загрозу для національної безпеки США, нафту.
При цьому з 1 серпня США ввели в дію 25% мита проти Індії.