Це може вбити: у поліції сказали, які порушення ПДР найчастіше призводять до аварій

Деякі порушення Правил дорожнього руху (ПДР) трапляються на дорогах України частіше, ніж інші. При цьому вони можуть ставати причиною серйозних дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Виходячи з офіційно зафіксованих правопорушень на дорогах, найбільш розповсюдженим в Україні, за словами експерта, можна вважати перевищення швидкості.
Правоохоронець нагадав при цьому, що "є багато способів контролю щодо даного виду правопорушення".
"Є і камери автоматичної фіксації, і фіксація за допомогою приладів у не автоматичному режимі", - пояснив Білошицький.
Водночас він визнав, що поліція звертає увагу на це правопорушення "більше, ніж на інші".
"І це також закономірно. Тому що 41% всіх ДТП із травмованими й загиблими пов'язані саме з перевищенням дозволеної швидкості", - наголосив правоохоронець.
Впродовж останніх років (у період повномасштабного вторгнення РФ) нових порушень, за словами Білошицького, "як таких, не з'явилося".
"Вони були такі ж, як і раніше", - додав правоохоронець.
Водночас він визнав, що "була певна специфіка - особливо на початку повномасштабного наступу".
"Тоді було дуже багато і блокпостів, і інших об'єктів на дорогах. І це також спричиняло дорожньо-транспортні пригоди. Адже часто водії неуважно до цього ставились", - пояснив поліцейський.
Він зауважив, що "в деяких випадках дороги були недостатньо освітленими, без позначок, тому відбувались ДТП із цим пов'язані".
"Але якщо в цілому говорити про порушення, які є, вони, в принципі, такі самі", - поділився правоохоронець.
"Якщо говорити про причини ДТП і як вони розподіляються, то... перш за все - це перевищення швидкості", - розповів Білошицький.
Наступними можна вважати:
"І, звісно, керування в стані сп'яніння ми також виділяємо, тому що це - дуже суспільно небезпечне порушення. Сотні ДТП з потерпілими й загиблими трапляються через керування у стані сп'яніння", - підсумував правоохоронець.
