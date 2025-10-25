Это может убить: в полиции сказали, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям

Некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД) случаются на дорогах Украины чаще, чем другие. При этом они могут становиться причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Исходя из официально зафиксированных правонарушений на дорогах, наиболее распространенным в Украине, по словам эксперта, можно считать превышение скорости.
Правоохранитель напомнил при этом, что "есть много способов контроля по данному виду правонарушения".
"Есть и камеры автоматической фиксации, и фиксация с помощью приборов в не автоматическом режиме", - объяснил Белошицкий.
В то же время он признал, что полиция обращает внимание на это правонарушение "больше, чем на другие".
"И это также закономерно. Потому что 41% всех ДТП с травмированными и погибшими связаны именно с превышением разрешенной скорости", - подчеркнул правоохранитель.
В последние годы (в период полномасштабного вторжения РФ) новых нарушений, по словам Белошицкого, "как таковых, не появилось".
"Они были такие же, как и раньше", - добавил правоохранитель.
В то же время он признал, что "была определенная специфика - особенно в начале полномасштабного наступления".
"Тогда было очень много и блокпостов, и других объектов на дорогах. И это также вызывало дорожно-транспортные происшествия. Ведь часто водители невнимательно к этому относились", - объяснил полицейский.
Он отметил, что "в некоторых случаях дороги были недостаточно освещенными, без отметок, поэтому происходили ДТП с этим связанные".
"Но если в целом говорить о нарушениях, которые есть, они, в принципе, такие же", - поделился правоохранитель.
"Если говорить о причинах ДТП и как они распределяются, то... прежде всего - это превышение скорости", - рассказал Белошицкий.
Следующими можно считать:
"И, конечно, управление в состоянии опьянения мы также выделяем, потому что это - очень общественно опасное нарушение. Сотни ДТП с пострадавшими и погибшими случаются из-за управления в состоянии опьянения", - подытожил правоохранитель.
