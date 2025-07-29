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Рекордні штрафи для водіїв: у поліції нагадали, які порушення "коштують" до 51 тисячі

Вівторок 29 липня 2025 09:56
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Рекордні штрафи для водіїв: у поліції нагадали, які порушення "коштують" до 51 тисячі Покарання водіїв за деякі порушення може бути особливо серйозним (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко

За деякі порушення під час керування транспортними засобами водіїв можуть карати особливо великими штрафами та навіть позбавленням прав.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Івано-Франківської області у Facebook.

За що водіям загрожують рекордні покарання й штрафи

У поліції розповіли, що впродовж минулих вихідних патрульні Івано-Франківська виявили сімох водіїв з ознаками сп'яніння, після чого:

  • склали на них адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Керування в стані сп'яніння";
  • відсторонили їх від керування транспортними засобами.

Крім того, українцям нагадали, якою може бути відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП - за керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмову від проходження огляду на стан сп'яніння передбачається:

  • штраф 17000 гривень;
  • із позбавленням права керування на рік.

Згідно з частиною 2 статті 130 КУпАП - за повторне впродовж року керування у стані сп'яніння:

  • штраф 34000 гривень;
  • із позбавленням права керування на 3 роки (з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого);
  • або адмінарешт на 10 діб (з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).

Згідно з частиною 3 статті 130 КУпАП - за третє та наступні протягом року керування у стані сп'яніння:

  • штраф 51000 гривень;
  • із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Крім того, згідно з частиною 4 статті 130 КУпАП, карається вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду:

  • штрафом 34000 гривень;
  • або адміністративним арештом на строк 15 діб із позбавленням права керування 3 роки.

Рекордні штрафи для водіїв: у поліції нагадали, які порушення &quot;коштують&quot; до 51 тисячіПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які транспортні засоби підлягають обов'язковому технічному контролю та як часто потрібно його проходити.

Крім того, ми пояснювали, чи карають водіїв в Україні за "подяку" аварійкою.

Читайте також, як діяти у випадку незгоди зі штрафом за порушення ПДР та як оскаржити штраф при автофіксації (якщо машина оформлена на одну людину, а за кермом була інша).

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