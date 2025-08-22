Зупинять одразу? Поліція пояснила, в яких випадках виїжджати на авто - заборонено
Щоб керувати транспортними засобами безпечно, до початку руху водіям обов'язково потрібно перевірити їх технічний стан. Адже у деяких випадках виїжджати на авто - заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
В яких випадках виїжджати на авто заборонено
Правоохоронці нагадали, що перед поїздкою водієві завжди потрібно перевіряти стан свого транспортного засобу.
Оскільки керувати автомобілем з несправностями небезпечно, українцям повідомили також, в яких випадках виїжджати - заборонено.
Перш за все йдеться про ситуацію, коли гальмівна система або рульове керування не забезпечують можливості:
- безпечно зупинити авто;
- здійснити маневр.
"Навіть на мінімальній швидкості", - уточнили у Патрульній поліції.
Заборонено також рухатись автомобілем, в якого не працюють елементи освітлення та сигналізації:
- гальмівні вогні;
- фари;
- задні габаритні вогні;
- покажчики поворотів;
- звуковий сигнал.
Ще одна заборона на виїзд - якщо не працює склоочисник.
Крім того, особливу увагу водіям рекомендують приділяти колесам.
Так, заборонено рухатись на машині, якщо шини мають невідповідний тиск або зношений протектор.
"Це впливає на зчеплення з дорогою", - пояснили правоохоронці.
З огляду на вищесказане, українцям порадили завжди своєчасно усувати всі несправності у своїх автівках - щоб дбати про безпеку кожної поїздки.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
