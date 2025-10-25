ua en ru
Це може вбити: у поліції сказали, які порушення ПДР найчастіше призводять до аварій

Субота 25 жовтня 2025 10:12
UA EN RU
Це може вбити: у поліції сказали, які порушення ПДР найчастіше призводять до аварій Деякі порушення ПДР в Україні поліція фіксує частіше за інші (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Юлія Акимова

Деякі порушення Правил дорожнього руху (ПДР) трапляються на дорогах України частіше, ніж інші. При цьому вони можуть ставати причиною серйозних дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Яке порушення ПДР - найпоширеніше

Виходячи з офіційно зафіксованих правопорушень на дорогах, найбільш розповсюдженим в Україні, за словами експерта, можна вважати перевищення швидкості.

Правоохоронець нагадав при цьому, що "є багато способів контролю щодо даного виду правопорушення".

"Є і камери автоматичної фіксації, і фіксація за допомогою приладів у не автоматичному режимі", - пояснив Білошицький.

Водночас він визнав, що поліція звертає увагу на це правопорушення "більше, ніж на інші".

"І це також закономірно. Тому що 41% всіх ДТП із травмованими й загиблими пов'язані саме з перевищенням дозволеної швидкості", - наголосив правоохоронець.

Чи змінилась ситуація на дорогах у роки війни

Впродовж останніх років (у період повномасштабного вторгнення РФ) нових порушень, за словами Білошицького, "як таких, не з'явилося".

"Вони були такі ж, як і раніше", - додав правоохоронець.

Водночас він визнав, що "була певна специфіка - особливо на початку повномасштабного наступу".

"Тоді було дуже багато і блокпостів, і інших об'єктів на дорогах. І це також спричиняло дорожньо-транспортні пригоди. Адже часто водії неуважно до цього ставились", - пояснив поліцейський.

Він зауважив, що "в деяких випадках дороги були недостатньо освітленими, без позначок, тому відбувались ДТП із цим пов'язані".

"Але якщо в цілому говорити про порушення, які є, вони, в принципі, такі самі", - поділився правоохоронець.

Які порушення найчастіше призводять до ДТП

"Якщо говорити про причини ДТП і як вони розподіляються, то... перш за все - це перевищення швидкості", - розповів Білошицький.

Наступними можна вважати:

  • порушення правил проїзду перехресть;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення під час зміни напрямку руху;
  • недотримання безпечної дистанції.

"І, звісно, керування в стані сп'яніння ми також виділяємо, тому що це - дуже суспільно небезпечне порушення. Сотні ДТП з потерпілими й загиблими трапляються через керування у стані сп'яніння", - підсумував правоохоронець.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, коли буксирування може закінчитись ДТП і штрафом.

Крім того, ми пояснювали, в яких випадках виїжджати на авто - заборонено в цілому.

Читайте також про рекордні штрафи для водіїв - які порушення "коштують" до 51 тисячі гривень.

ДТП Національна поліція ПДР Аварія Автомобільний рух опьянение Водіння Водії
