Это может убить: в полиции сказали, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям

Суббота 25 октября 2025 10:12
Некоторые нарушения ПДД в Украине полиция фиксирует чаще других (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Юлия Акимова

Некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД) случаются на дорогах Украины чаще, чем другие. При этом они могут становиться причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Какое нарушение ПДД - самое распространенное

Исходя из официально зафиксированных правонарушений на дорогах, наиболее распространенным в Украине, по словам эксперта, можно считать превышение скорости.

Правоохранитель напомнил при этом, что "есть много способов контроля по данному виду правонарушения".

"Есть и камеры автоматической фиксации, и фиксация с помощью приборов в не автоматическом режиме", - объяснил Белошицкий.

В то же время он признал, что полиция обращает внимание на это правонарушение "больше, чем на другие".

"И это также закономерно. Потому что 41% всех ДТП с травмированными и погибшими связаны именно с превышением разрешенной скорости", - подчеркнул правоохранитель.

Изменилась ли ситуация на дорогах в годы войны

В последние годы (в период полномасштабного вторжения РФ) новых нарушений, по словам Белошицкого, "как таковых, не появилось".

"Они были такие же, как и раньше", - добавил правоохранитель.

В то же время он признал, что "была определенная специфика - особенно в начале полномасштабного наступления".

"Тогда было очень много и блокпостов, и других объектов на дорогах. И это также вызывало дорожно-транспортные происшествия. Ведь часто водители невнимательно к этому относились", - объяснил полицейский.

Он отметил, что "в некоторых случаях дороги были недостаточно освещенными, без отметок, поэтому происходили ДТП с этим связанные".

"Но если в целом говорить о нарушениях, которые есть, они, в принципе, такие же", - поделился правоохранитель.

Какие нарушения чаще всего приводят к ДТП

"Если говорить о причинах ДТП и как они распределяются, то... прежде всего - это превышение скорости", - рассказал Белошицкий.

Следующими можно считать:

  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушение при изменении направления движения;
  • несоблюдение безопасной дистанции.

"И, конечно, управление в состоянии опьянения мы также выделяем, потому что это - очень общественно опасное нарушение. Сотни ДТП с пострадавшими и погибшими случаются из-за управления в состоянии опьянения", - подытожил правоохранитель.

Напомним, ранее в полиции рассказали, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафом.

Кроме того, мы объясняли, в каких случаях выезжать на авто - запрещено в целом.

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

