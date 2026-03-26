"Це чистий тероризм": РФ обстріляла ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні, загинула працівниця

19:31 26.03.2026 Чт
За весь час війни від обстрілів росіян загинули 315 працівників "Нафтогазу"
aimg Валерій Ульяненко
"Це чистий тероризм": РФ обстріляла ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні, загинула працівниця Фото: служби працюють на місці події настільки, наскільки дозволяє безпекова ситуація (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Сьогодні, 26 березня, росіяни завдали удару з артилерії по ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинула працівниця підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького.

"На жаль, важкі новини з Херсону. Росіяни знову обстріляли ТЕЦ "Групи Нафтогаз", били з артилерії. Загинула Ольга Басенко, працівниця хімцеху. Співчуття родині, близьким і всьому колективу", - йдеться у його заяві.

Корецький зазначив, що за весь час повномасштабної війни загинули 315 працівників "Нафтогазу".

"Росіяни системно цілять по Херсонській ТЕЦ, хоча жодного військового сенсу в цьому немає. Це чистий тероризм", - наголосив він.

Глава "Нафтогазу" додав, що команди працюють на місці настільки, наскільки це дозволяє ситуація із безпекою, та координують дії з усіма службами.

Обстріли об'єктів "Нафтогазу"

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти у неділю другу добу поспіль масовано атакували дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області. Внаслідок обстрілів роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинено.

Раніше, в ніч на 20 лютого ворог теж вдарив дронами по нафтогазовій інфраструктурі у Полтавській області. Під удар потрапив один із об'єктів, внаслідок чого сталася пожежа.

Крім того, вранці 27 січня росіяни завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа і були негайно зупинені технологічні процеси.

Зазначимо, обстріл 27 січня був вже п'ятнадцятим по об'єктах "Нафтогазу" з початку 2026 року.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
