"Це чистий тероризм": РФ обстріляла ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні, загинула працівниця

Сьогодні, 26 березня, росіяни завдали удару з артилерії по ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні. Внаслідок обстрілу загинула працівниця підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького.

"На жаль, важкі новини з Херсону. Росіяни знову обстріляли ТЕЦ "Групи Нафтогаз", били з артилерії. Загинула Ольга Басенко, працівниця хімцеху. Співчуття родині, близьким і всьому колективу", - йдеться у його заяві.

Корецький зазначив, що за весь час повномасштабної війни загинули 315 працівників "Нафтогазу".

"Росіяни системно цілять по Херсонській ТЕЦ, хоча жодного військового сенсу в цьому немає. Це чистий тероризм", - наголосив він.

Глава "Нафтогазу" додав, що команди працюють на місці настільки, наскільки це дозволяє ситуація із безпекою, та координують дії з усіма службами.

Обстріли об'єктів "Нафтогазу"

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти у неділю другу добу поспіль масовано атакували дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області. Внаслідок обстрілів роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинено.