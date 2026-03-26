Дрони з семи напрямків та більше десяти "прильотів": що відомо про нічну атаку РФ
Російські війська вночі атакували Україну дронами. Сили ППО ліквідували 130 ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 26 березня противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із семи напрямків, близько 100 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому також зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на п'яти локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Обстріл України 26 березня
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Внаслідок нічної атаки ворога пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала.
Також через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.
Окрім того, росіяни зранку атакували Харків. Відомо про влучання дрона поблизу ресторану, є поранений.