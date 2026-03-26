"Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница

19:31 26.03.2026 Чт
2 мин
За все время войны от обстрелов россиян погибли 315 работников "Нафтогаза"
aimg Валерий Ульяненко
"Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница Фото: службы работают на месте происшествия настолько, насколько позволяет ситуация с безопасностью (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Сегодня, 26 марта, россияне нанесли удар из артиллерии по ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне. В результате обстрела погибла работница предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

Читайте также: Дроны с семи направлений и более десяти "прилетов": что известно о ночной атаке РФ

"К сожалению, тяжелые новости из Херсона. Россияне снова обстреляли ТЭЦ "Группы Нафтогаз", били из артиллерии. Погибла Ольга Басенко, работница химцеха. Соболезнования семье, близким и всему коллективу", - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил, что за все время полномасштабной войны погибли 315 работников "Нафтогаза".

"Россияне системно целят по Херсонской ТЭЦ, хотя никакого военного смысла в этом нет. Это чистый терроризм", - подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что команды работают на месте настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью, и координируют действия со всеми службами.

Обстрелы объектов "Нафтогаза"

Напомним, 8 марта российские оккупанты в воскресенье вторые сутки подряд массированно атаковали дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

Ранее, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Отметим, обстрел 27 января был уже пятнадцатым по объектам "Нафтогаза" с начала 2026 года.

Больше по теме:
Нафтогаз Украины Херсон Война в Украине
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН