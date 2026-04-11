Це буде корисним: в Британії хотіли б бачити Україну на варті Близького Сходу

Україна може відіграти важливу роль у зусиллях щодо забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, оскільки вона має досвід та необхідні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань збройних сил Великої Британії Алістера Карнса, якого цитує Reuters.
Карнс під час візиту до Києва зазначив, що Україна зараз володіє одними з найкращих світових технологій. І вона має необхідний досвід для того, щоб забезпечувати безпеку.
"Україна володіє одними з найкращих у світі технологій, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки", - сказав він.
Карнс додав, що його візит - це доказ того, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки. За його словами, Британія може багато чого навчитися від України - наприклад, у таких сферах, як технології створення БПЛА, використання даних та штучний інтелект в озброєнні.
"Це революція у військових справах, і нам потрібно рухатися швидше", - додав він.
Нагадаємо, що в ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки. За цей час сторони мають дійти остаточної угоди.
Судячи з публікацій у ЗМІ, Іран відкрив протоку, але незабаром закрив, оскільки Ізраїль завдав авіаударів по Лівану. Цікаво, що за даними ЗМІ, що Іран не відкриває протоку, оскільки країна не може виявити власні міни, а також не має можливості їх знешкодити.
При цьому 11 квітня Трамп заявив, що Сполучені Штати починають процес розмінування Ормузької протоки. Через протоку нібито вже пройшли кораблі ВМС США. Іран спростував це, заявивши, що жодних кораблів США у протоці не бачили.
На тлі цх новин 11 квітня прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що наступного тижня в Британії пройдуть переговори з десятками країн про те, як розблокувати Ормузьку протоку. До цього 10 квітня між Стармером і Трампом відбулася розмова, під час якої вони обговорили подальші кроки для відкриття протоки.