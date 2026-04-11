Це буде корисним: в Британії хотіли б бачити Україну на варті Близького Сходу

Карнс під час візиту до Києва зазначив, що Україна зараз володіє одними з найкращих світових технологій. І вона має необхідний досвід для того, щоб забезпечувати безпеку.

"Україна володіє одними з найкращих у світі технологій, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки", - сказав він.

Карнс додав, що його візит - це доказ того, що війна в Україні залишається ключовим пріоритетом Великої Британії у сфері оборони та безпеки. За його словами, Британія може багато чого навчитися від України - наприклад, у таких сферах, як технології створення БПЛА, використання даних та штучний інтелект в озброєнні.

"Це революція у військових справах, і нам потрібно рухатися швидше", - додав він.