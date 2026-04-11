Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном

03:00 11.04.2026 Сб
3 хв
Стало відомо, яка головна мета Трампа в переговорах з Іраном
aimg Едуард Ткач
Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузьку протоку скоро відкриють, і це буде незалежно від співпраці Ірану. При цьому головним питанням у переговорах є ядерна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "Це не справа НАТО": Іспанія відповіла на ультиматум США щодо Ормузької протоки

Під час спілкування з пресою Трамп сказав, що Іран зазнав військової поразки і США тепер мають намір відкрити Ормузьку протоку.

"Вони зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо протоку разом із ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, гадаю, це станеться досить швидко, а якщо ні - ми зможемо довести справу до кінця в той чи інший спосіб. Усе йде добре", - заявив американський лідер.

Він додав, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить.

Також Трамп озвучив, що його головна мета в угоді з Іраном - це обмеження ядерного потенціалу країни.

"Відсутність ядерної зброї. Це номер один. Знаєте, я думаю, що зміна режиму вже відбулася, хоча у нас ніколи не було такого... такого критерію. Ніякої ядерної зброї. У цьому полягає 99% суті", - відповів президент на запитання, який для нього має вигляд "успішна угода".

Крім того, Трамп на одне із запитань сказав, що Вашингтону не потрібен запасний план щодо Ірану, оскільки іранська Настя практично знищена.

"Запасний план не потрібен. Їхню армію розбито, їхньої армії більше немає. Ми знищили практично все. У них залишилося дуже мало ракет, у них дуже низькі виробничі потужності. Ми завдали по них потужного удару. Наші військові просто чудові, вони виконали приголомшливу роботу", - резюмував він.

Перемир'я і відкриття Ормузької протоки

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп погрожував знищити "цілу цивілізацію", але врешті-решт все ж погодився піти на двотижневе перемир'я з Іраном. Він дав згоду в обмін на відкриття Ормузької протоки, однак невдовзі Іран її знову фактично закрив через удари Ізраїлю по Лівану.

Цими вихідними між США та Іраном відбудуться переговори і, як анонсував Трамп, за ці два тижні сторони мають узгодити остаточну угоду.

До слова, 10 квітня між Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером відбулася розмова, під час якої вони обговорили подальші кроки для відкриття Ормузької протоки.

Тим часом Politico пише, що в Британії наступного тижня зберуться представники 41 країни, щоб обговорити, як розблокувати протоку. За словами джерел, Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте дав зрозуміти, що хоче отримати від союзників конкретні плани щодо забезпечення свободи судноплавства через протоку.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ядерна зброя
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій