Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузьку протоку скоро відкриють, і це буде незалежно від співпраці Ірану. При цьому головним питанням у переговорах є ядерна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час спілкування з пресою Трамп сказав, що Іран зазнав військової поразки і США тепер мають намір відкрити Ормузьку протоку.

"Вони зазнали військової поразки, і тепер ми відкриємо протоку разом із ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, гадаю, це станеться досить швидко, а якщо ні - ми зможемо довести справу до кінця в той чи інший спосіб. Усе йде добре", - заявив американський лідер.

Він додав, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку, якщо Тегеран це робить.

Також Трамп озвучив, що його головна мета в угоді з Іраном - це обмеження ядерного потенціалу країни.

"Відсутність ядерної зброї. Це номер один. Знаєте, я думаю, що зміна режиму вже відбулася, хоча у нас ніколи не було такого... такого критерію. Ніякої ядерної зброї. У цьому полягає 99% суті", - відповів президент на запитання, який для нього має вигляд "успішна угода".

Крім того, Трамп на одне із запитань сказав, що Вашингтону не потрібен запасний план щодо Ірану, оскільки іранська Настя практично знищена.

"Запасний план не потрібен. Їхню армію розбито, їхньої армії більше немає. Ми знищили практично все. У них залишилося дуже мало ракет, у них дуже низькі виробничі потужності. Ми завдали по них потужного удару. Наші військові просто чудові, вони виконали приголомшливу роботу", - резюмував він.