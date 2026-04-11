ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає, де розташовані морські міни, - NYT

15:57 11.04.2026 Сб
3 хв
Стала відома одна з причин продовження блокування Ормузької протоки
aimg Едуард Ткач
Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає, де розташовані морські міни, - NYT Фото: деякі міни можуть самостійно переміщатися (Getty Images)

Іран не зміг відкрити Ормузьку протоку для збільшення судноплавства, оскільки країна не може виявити свої ж міни, які встановила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Читайте також: Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном

За словами джерел, крім нездатності виявити міни, країна не має можливості їх знешкодження. Причому деякі міни встановлені таким чином, що дає їм змогу дрейфувати і переміщатися.

Це і стало однією з причин, чому Іран не зміг швидко виконати вимогу адміністрації Трампа про дозвіл більшого потоку суден через протоку.

Також у середу глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що протоку буде відкрито для суден "з урахуванням технічних обмежень". Чиновники США зазначають, що цей коментар Арагчі був відсиланням до нездатності Ірану швидко виявити або знешкодити міни.

Що передувало

Нагадаємо, що в березні Іран використовував невеликі судна для мінування протоки після того, як США та Ізраїль почали війну проти Тегерана.

Міни, а також загроза ударів дронами або ракетами з боку Ірану, практично повністю скоротили потік нафтових танкерів та інших суден через протоку. Це зі свого боку призвело до зростання цін на енергоносії та надало Ірану найкращий важіль у цій війні.

Також NYT вказує, що Іран залишив відкритою протоку лише для тих суден, які платять мита (до війни прохід був завжди безкоштовним). У КВІР на цьому тлі випустили попередження про можливість зіткнення кораблів із морськими мінами, а напівофіційні новинні організації опублікували кадри із зазначенням безпечних маршрутів.

Перемир'я і переговори

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку цього тижня президент США Дональд Трамп фактично обіцяв знищити "цілу цивілізацію" в Ірані. Однак за підсумком заявив, що погодився на пропозицію Пакистану про двотижневе перемир'я з Іраном. За цей час сторони повинні узгодити остаточну угоду.

Однак, свою згоду Трамп дав в обмін на відкриття Ормузької протоки. Судячи з публікацій у медіа, Іран дійсно відкрив протоку після переговорів, але незабаром закрив, оскільки Ізраїль атакував Ліван. У Пакистані заявляли, що перемир'я поширювалося і на цю країну, але США та Ізраїль відкидали це.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс уже сьогодні, 11 квітня, прибув до Пакистану для переговорів з Іраном. Причому на момент публікації цієї новини низка медіа пишуть, що сторони вже провели поки що непрямі переговори.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
