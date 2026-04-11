Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає, де розташовані морські міни, - NYT

Іран не зміг відкрити Ормузьку протоку для збільшення судноплавства, оскільки країна не може виявити свої ж міни, які встановила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами джерел, крім нездатності виявити міни, країна не має можливості їх знешкодження. Причому деякі міни встановлені таким чином, що дає їм змогу дрейфувати і переміщатися.

Це і стало однією з причин, чому Іран не зміг швидко виконати вимогу адміністрації Трампа про дозвіл більшого потоку суден через протоку.

Також у середу глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що протоку буде відкрито для суден "з урахуванням технічних обмежень". Чиновники США зазначають, що цей коментар Арагчі був відсиланням до нездатності Ірану швидко виявити або знешкодити міни.

Що передувало

Нагадаємо, що в березні Іран використовував невеликі судна для мінування протоки після того, як США та Ізраїль почали війну проти Тегерана.

Міни, а також загроза ударів дронами або ракетами з боку Ірану, практично повністю скоротили потік нафтових танкерів та інших суден через протоку. Це зі свого боку призвело до зростання цін на енергоносії та надало Ірану найкращий важіль у цій війні.

Також NYT вказує, що Іран залишив відкритою протоку лише для тих суден, які платять мита (до війни прохід був завжди безкоштовним). У КВІР на цьому тлі випустили попередження про можливість зіткнення кораблів із морськими мінами, а напівофіційні новинні організації опублікували кадри із зазначенням безпечних маршрутів.