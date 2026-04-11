У Британії пройдуть переговори щодо відкриття Ормузької протоки, - Politico

00:08 11.04.2026 Сб
Стало відомо, які питання планується обговорити
aimg Едуард Ткач
Фото: Кір Стармер (Getty Images)

Наступного тижня в Британії пройдуть переговори з десятками країн про те, як розблокувати Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами чиновника, представники 41 країни мають уперше зібратися після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном.

Як відомо, американський лідер посилив тиск на союзників по НАТО, вимагаючи від них власні плани щодо забезпечення свободи судноплавства через протоку. Три джерела розповіли, що на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте в четвер Трамп дав зрозуміти присутнім, що хоче отримати від союзників конкретні дії якомога швидше.

Однак наступний раунд переговорів, організований Британією, буде на нижчому рівні, ніж перший раунд квітня. Якщо на тій зустрічі були голови МЗС, то на другій візьмуть участь офіційні особи на рівні політичних директорів.

Чиновник відмовився називати виданню точну дату проведення переговорів, але сказав, що вони відбудуться після роботи багатонаціональних робочих груп, у рамках яких буде розроблено практичні рішення.

У Лондоні очікують, що на переговорах будуть розглянуті економічні та політичні заходи, такі як санкції та співпраця з Міжнародною морською організацією для звільнення суден, заблокованих у Перській затоці.

Також Британія наполягає на тому, що жодних мит на судноплавство цим шляхом, яким проходить близько п'ятої частини світових постачань нафти і газу, стягуватися не може.

Відкриття Ормузької протоки

Нагадаємо, що днями президент США Дональд дав згоду на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки. При цьому незважаючи не припинення вогню, були публікації, що Іран знову закрив протоку через атаки Ізраїлю по Лівану. Також є інформація, що Іран пропускає судна за плату.

На тлі всіх цих подій зараз тривають дискусії, як остаточно відкрити Ормузьку протоку. Зокрема, 10 квітня між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом США Дональдом Трампом відбулася розмова, під час якої вони обговорили подальші кроки для відкриття протоки.

Того ж дня Стармер заявив, що йому "набрид" вплив президентом США і Росії на вартість енергоносіїв у Британії. Він наголосив на необхідності стабілізувати ситуацію на Близькому сході і відновити безпечне судноплавство через протоку.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч