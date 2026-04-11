Это будет полезным: в Британии хотели бы видеть Украину на страже Ближнего Востока

Украина может сыграть важную роль в усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, поскольку она имеет опыт и необходимые технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам вооруженных сил Великобритании Алистера Карнса, которого цитирует Reuters.
Читайте также: Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и назвал условие "успешной сделки" с Ираном
Карнс во время визита в Киев отметил, что Украина сейчас обладает одними из лучших мировых технологий. И она имеет необходимый опыт для того, чтобы обеспечивать безопасность.
"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", - сказал он.
Карнс добавил, что его визит - это доказательство того, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности. По его словам, Великобритания может многому научиться от Украины - например, в таких сферах, как технологии создания БПЛА, использование данных и искусственный интеллект в вооружении.
"Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее", - добавил он.
Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. За это время стороны должны прийти к окончательному соглашению.
Судя по публикациям в СМИ, Иран открыл пролив, но вскоре закрыл, поскольку Израиль нанес авиаудары по Ливану. Интересно, что по данным СМИ, что Иран не открывает пролив, поскольку страна не может обнаружить собственные мины, а также не имеет возможности их обезвредить.
При этом 11 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива. Через пролив якобы уже прошли корабли ВМС США. Иран опроверг это, заявив, что никаких кораблей США в проливе не видели.
На фоне этих новостей 11 апреля премьер-министр Кир Стармер заявил, что на следующей неделе в Британии пройдут переговоры с десятками стран о том, как разблокировать Ормузский пролив. До этого 10 апреля между Стармером и Трампом состоялся разговор, во время которого они обсудили дальнейшие шаги для открытия пролива.