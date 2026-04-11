Это будет полезным: в Британии хотели бы видеть Украину на страже Ближнего Востока

Карнс во время визита в Киев отметил, что Украина сейчас обладает одними из лучших мировых технологий. И она имеет необходимый опыт для того, чтобы обеспечивать безопасность.

"Украина обладает одними из лучших в мире технологий, которые она разработала здесь, во время войны. Я думаю, что это может быть полезным на Ближнем Востоке, как мы уже видим на примере борьбы с дронами "Шахед", вплоть до Ормузского пролива", - сказал он.

Карнс добавил, что его визит - это доказательство того, что война в Украине остается ключевым приоритетом Великобритании в сфере обороны и безопасности. По его словам, Великобритания может многому научиться от Украины - например, в таких сферах, как технологии создания БПЛА, использование данных и искусственный интеллект в вооружении.

"Это революция в военных делах, и нам нужно двигаться быстрее", - добавил он.