Труханову вручили підозру, - джерела

За даними РБК-Україна, Труханову оголошено підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені, яка сталась в Одесі 30 вересня.

Тоді внаслідок негоди загинули щонайменше 10 людей, чимало жителів Одеси дістали травми. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що після трагедії в місті проведуть масштабну перевірку. Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.



Також, за даними джерел, наразі готуються нові підозри.

Зокрема, окрім Труханова, підозру у службовій недбалості вручено ще двом його заступникам, а також п'яти підлеглим.

Також відомо, що у середу, 29 жовтня, відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Труханова.

Хто такий Труханов

13 жовтня на сайті президента з’явилася петиція із закликом позбавити мера Одеси українського громадянства. Менш ніж за добу вона набрала понад 25 тисяч підписів.

Уже наступного дня Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства Геннадія Труханова після того, як було підтверджено наявність у нього російського паспорта. Було встановлено, що 15 грудня 2015 року - вже після початку російської агресії проти України - Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта, виданий строком на 10 років.

Після цього його достроково усунули з посади, а в місті створили Одеську міську військову адміністрацію.

Сьогодні він розповів, що Служба безпеки України має достатньо доказів щодо наявності у Труханова російського громадянства. Також є дані з реєстрів Державної прикордонної служби, що підтверджують ці факти.