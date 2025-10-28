Труханову вручили подозрение, - источники

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вечером вторника, 28 октября, было вручено подозрение в служебной халатности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным РБК-Украина, Труханову объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября.
Тогда в результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, многие жители Одессы получили травмы. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что после трагедии в городе проведут масштабную проверку. Подробнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.
Также, по данным источников, сейчас готовятся новые подозрения.
В частности, кроме Труханова, подозрение в служебной халатности вручено еще двум его заместителям, а также пяти подчиненным.
Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.
13 октября на сайте президента появилась петиция с призывом лишить мэра Одессы украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала более 25 тысяч подписей.
Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Геннадия Труханова после того, как было подтверждено наличие у него российского паспорта. Было установлено, что 15 декабря 2015 года - уже после начала российской агрессии против Украины - Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта, выданный сроком на 10 лет.
После этого его досрочно отстранили от должности, а в городе создали Одесскую городскую военную администрацию.
Сегодня он рассказал, что Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Также есть данные из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.
Ее возглавил Сергей Лысак, который ранее руководил Днепропетровской ОГА. Сам Труханов отрицал, что имеет российское гражданство, однако СБУ обнародовала доказательства, которые это опровергают.
Также сообщалось, что с 16 октября обязанности мэра Одессы временно исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль.
Больше о Геннадии Труханове - в материале РБК-Украина.