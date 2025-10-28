Труханову вручили подозрение, - источники

По данным РБК-Украина, Труханову объявлено подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения, которое произошло в Одессе 30 сентября.

Тогда в результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, многие жители Одессы получили травмы. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что после трагедии в городе проведут масштабную проверку. Подробнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.



Также, по данным источников, сейчас готовятся новые подозрения.

В частности, кроме Труханова, подозрение в служебной халатности вручено еще двум его заместителям, а также пяти подчиненным.

Также известно, что в среду, 29 октября, состоится заседание суда по избранию меры пресечения для Труханова.

Кто такой Труханов

13 октября на сайте президента появилась петиция с призывом лишить мэра Одессы украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала более 25 тысяч подписей.

Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Геннадия Труханова после того, как было подтверждено наличие у него российского паспорта. Было установлено, что 15 декабря 2015 года - уже после начала российской агрессии против Украины - Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта, выданный сроком на 10 лет.

После этого его досрочно отстранили от должности, а в городе создали Одесскую городскую военную администрацию.

Сегодня он рассказал, что Служба безопасности Украины имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Также есть данные из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.