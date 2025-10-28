ua en ru
Зеленський пояснив, чому Труханова позбавили громадянства

Вівторок 28 жовтня 2025 11:12
Зеленський пояснив, чому Труханова позбавили громадянства Фото: Геннадій Труханов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Мілан Лєліч

Рішення про позбавлення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не є політичним. СБУ має достатньо доказів наявності у нього паспорта Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

За словами президента, Служба безпеки України має достатньо доказів щодо наявності у Труханова російського громадянства. Також є дані з реєстрів Державної прикордонної служби, що підтверджують ці факти.

"Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить - мене, чесно кажучи, не цікавить", - розповів Зеленський.

Як наголосив президент, рішення про позбавлення Труханова громадянства не є політичним.

"Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть - так. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що як президент він має бути впевненим у здатності людей, які очолюють владу в Одесі.

"Тому що ніхто не знає, чого очікувати від “руських” і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять", - пояснив президент.

Що відомо про припинення українського громадянства Труханову

Нагадаємо, 13 жовтня на сайті президента з’явилася петиція з вимогою позбавити мера Одеси громадянства України, яка менш ніж за добу зібрала понад 25 тисяч підписів.

Наступного дня Зеленський підписав указ про позбавлення Труханова громадянства через виявлений у нього російський паспорт. Після цього мера достроково усунули з посади, а на його місце створили Одеську міську військову адміністрацію.

Нову адміністрацію офіційно очолив Сергій Лисак, який раніше керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Сам Труханов заперечував наявність у нього громадянства РФ, проте СБУ оприлюднила відповідні докази.

Також повідомлялось, що з 16 жовтня обовʼязки мера Одеси тимчасово виконує секретар міської ради Ігор Коваль.

Детальніше про те, хто такий Труханов, - в матеріалі РБК-Україна.

