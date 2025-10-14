Від охоронця до мера Одеси: хто такий Геннадій Труханов

Освіта та родина

У 1986 році закінчив Одеське вище артилерійське командне училище імені Фрунзе, отримавши звання лейтенанта. Згодом здобув юридичну освіту у Київському національному університеті внутрішніх справ і науковий ступінь кандидата психологічних наук в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Геннадій Труханов одружений, та має двох доньок - Катерину (1986 р.н.) та Алісу (2000 р.н.).

Політична та професійна кар’єра

Після служби у Збройних силах (1986-1992) Труханов заснував охоронну фірму "Капітан", працював у представництві компанії "Лукойл" в Україні.

У політиці з 2005 року - тоді його вперше обрали депутатом Одеської міськради. З 2010 року очолював фракцію "Партії регіонів" в міськраді, а у 2012 році став народним депутатом України.

Після Революції Гідності вийшов із фракції "Партії регіонів". У 2014 році переміг на виборах мера Одеси й залишається на цій посаді до сьогодні, тричі переобираючись. У 2018 році потрапив під санкції РФ.

Скандали та кримінальні провадження

Згідно з опублікованими у квітні 2016 року документами Панамського архіву, Труханов пов’язаний із понад двадцятьма підприємствами через офшори на Віргінських островах. Того ж місяця в Одесі протестувальники розгорнули наметове містечко з вимогою його відставки, яке вночі атакували невідомі.

У червні 2016-го понад 7 тисяч одеситів вимагали від президента звільнити Труханова, але безрезультатно. У лютому 2018 року мера затримали в "Борисполі" у справі про купівлю будівлі заводу "Краян", переплачену в 17 разів, однак наступного дня його відпустили на поруки депутата Дмитра Голубова.

У 2018 році Труханов подав скаргу до ЄСПЛ, заявивши, що НАБУ порушило його права. У 2019 році бюро розслідувало три справи щодо можливих розкрадань, у яких фігурував Труханов, але доказів не знайшло. У 2020-му суд виправдав усіх фігурантів "справи Краяна", а сам Труханов назвав її політичною, звинувативши Міхеїла Саакашвілі.

Після вторгнення РФ у 2022 році Труханов засудив російську агресію, але пізніше закликав до "компромісу". Він також виступав проти знесення пам’ятника Катерині II, однак після голосування містян підтримав його демонтаж.

Відставка Труханова

Днями на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства. Сам Труханов раніше не виключав можливості такого рішення.

У петиції зазначається, що відкриті джерела неодноразово повідомляли про наявність у Труханова російського паспорта та податкового номера. У тексті документа йдеться про те, що Труханов поширює наративи держави-агресора, що може загрожувати національній безпеці.

У петиції також згадано трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли під час сильної зливи загинули десять людей.

Ще одна петиція

Наприкінці вересня на сайті ОП було створено ще одну петицію - щодо запровадження в Одесі військової адміністрації, яка також зібрала понад 25 тисяч підписів.

У відповіді президента Володимира Зеленського вказано, що створення військових адміністрацій здійснюється за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Однак відповідні документи поки не надходили.

Зеленський додав, що надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу з проханням перевірити інформацію та, за наявності правових підстав, вжити необхідних заходів.