Стало відомо, хто виконує обов'язки мера Одеси: рішення міськради

З 16 жовтня обовʼязки мера Одеси тимчасово виконує секретар міської ради Ігор Коваль. Це сталося після того, як одеському меру Геннадію Труханову припинили українське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження на сайті мерії Одеси.

"Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року", - йдеться у розпорядженні, яке підписав Коваль.

Як зазначено у документі, рішення ухвалили на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Що передувало

Нагадаємо, 13 жовтня на сайті президента України була опублікована петиція з проханням позбавити мера Одеси громадянства України. Менш ніж за добу документ набрав понад 25 тисяч підписів.

14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова через виявлення у нього російського паспорта.

Після позбавлення громадянства чинного мера достроково позбавили повноважень. У зв’язку з цим Зеленський підписав наказ про створення Одеської міської військової адміністрації.

Вже відомо, що новостворену адміністрацію очолить Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Сам Труханов заперечував наявність у нього російського громадянства. Проте Служба безпеки України оприлюднила докази наявності у нього громадянства РФ.

Все що відомо про Геннадія Труханова від охоронця до мера Одеси - читайте у матеріалі РБК-Україна.