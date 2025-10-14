Труханов має російський паспорт: СБУ показала фото документів

Як пояснили в СБУ, дане рішення ґрунтується на доказах, отриманих під час розслідування, і вже затверджене відповідним указом президента.

За даними відомства, чинний мер Одеси є громадянином Російської Федерації та має діючий закордонний паспорт РФ. Документи, що підтверджують це, перебувають у розпорядженні української спецслужби.

Зокрема, встановлено, що 15 грудня 2015 року - вже після початку російської агресії проти України - Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта, виданий строком на 10 років. Також у 2017 році його представники зверталися до російських органів влади щодо скасування внутрішнього паспорта РФ, однак, як уточнили в судових документах, така процедура не позбавляє громадянства, набутого на законних підставах.

Таким чином, Геннадій Труханов досі залишається громадянином Росії. Крім того, він має російський ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.