Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Також Труханова зобов'язали носити електронний браслет. Колишній міський голова Одеси повинен буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом щонайменше 60 днів.

Таким чином, суддя повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Підозра Труханову

Учора ввечері меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені, що сталася 30 вересня.

За інформацією РБК-Україна, підозри у цій справі отримали також двоє його заступників і п’ятеро підлеглих.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Труханова заплановане на сьогодні, 29 жовтня.

Сьогодні у поліції уточнили, що серед фігурантів - колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

На основі зібраних доказів дев’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до загибелі людини). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Згідно із санкцією цієї статті, підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Потоп в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сильна негода призвела до загибелі щонайменше дев'яти людей та численних травм серед містян.

