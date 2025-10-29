Службова недбалість, що забрала життя: що інкримінують Труханову та його команді

Правоохоронці оголосили про підозри дев’ятьом посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства через службову недбалість, яка призвела до загибелі людей під час масштабної повені 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За даними поліції, серед фігурантів - колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

Нагадаємо, 3- вересня в Одесі внаслідок рясних дощів, які за кілька годин перетворили одеські вулиці на бурхливі потоки, стався масштабний потоп. Система водовідведення виявилася повністю непідготовленою до стихії.

Загалом тоді загинуло дев’ять людей, серед них - родина з дитиною, яка мешкала на цокольному поверсі будинку.

"Вода досягла критичного рівня за лічені хвилини і не залишила людям шансів на порятунок", - зазначають правоохоронці.

За даними слідства, зливова каналізація Одеси роками не утримувалася належним чином. У межах кримінального провадження оперативники провели понад 25 обшуків у будівлях міськради, комунальних підприємств та за місцями проживання посадовців. Правоохоронці вилучили документи, техніку, чорнові записи та мобільні телефони.

Фото: Труханову оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам - Труханову, двом заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Що кажуть у прокуратурі

Як повідомив головний прокурор Руслан Кравченко, за даними слідства, Труханов неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень.

"Будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем", - каже Кравченко.

Також Труханов у день трагедії, 30 вересня, не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп.

Він не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту. Також в рамках цього кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, ще 8 посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств за ч. 3 ст. 367 КК України.

Серед підозрюваних: два заступники міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери Комунального підприємства "Міські дороги".

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад діючих чиновників.

Підозра Труханову

Нагадаємо, вчора ввечері Геннадію Труханову було оголошено підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені, яка сталась в Одесі 30 вересня.



За даними РБК-Україна, вчора окрім Труханова підозру у службовій недбалості отримали ще два його заступники, а також п'ять підлеглим.

Також відомо, що у середу, 29 жовтня, відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Труханова.

Потоп в Одесі

30 вересня сильна негода в Одесі призвела до загибелі щонайменше дев'яти людей та численних травм серед містян. Після трагедії президент Володимир Зеленський заявив, що в місті проведуть масштабну перевірку.

Детальніше про потоп в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

