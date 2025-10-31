Труханову избрали меру пресечения: что решил суд

Также Труханова обязали носить электронный браслет. Бывший городской глава Одессы должен будет находиться под круглосуточным домашним арестом как минимум 60 дней.

Таким образом, судья полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Подозрение Труханову

Вчера вечером мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение в служебной халатности из-за бездействия во время наводнения, произошедшего 30 сентября.

По информации РБК-Украина, подозрения по этому делу получили также двое его заместителей и пятеро подчиненных.

Судебное заседание по избранию меры пресечения для Труханова запланировано на сегодня, 29 октября.

Сегодня в полиции уточнили, что среди фигурантов - бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, двое его заместителей, представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

На основе собранных доказательств девяти лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Согласно санкции этой статьи, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штрафом от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без него.

Потоп в Одессе

Напомним, 30 сентября в Одессе сильная непогода привела к гибели по меньшей мере девяти человек и многочисленным травмам среди горожан.

Подробнее о потопе в Одессе - в материале РБК-Украина.