Бізнесу в Україні допоможуть швидко перенести склади в безпечні місця, - ОП

В Україні запускають цілодобовий режим роботи обласних військових адміністрацій та створюють спеціальні робочі групи для децентралізації складів і збереження продукції підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити.

Підтримка бізнесу та нові локації

У відповідь на загрози з боку РФ для об'єктів централізованого зберігання продукції в регіонах активовано протокол реагування за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Департаменти економіки ОВА переходять на цілодобову роботу для постійного зв'язку з бізнесом.

Для опрацювання звернень підприємств у кожній ОВА відкриють "єдине вікно". Номери телефонів оприлюднять на офіційних сайтах адміністрацій.

Спеціальні робочі групи допоможуть підприємцям:

Забезпечити децентралізацію складування та зберігання продукції у громадах.

Оперативно розгорнути роботу на потенційних майданчиках у найкоротші терміни.

Отримати супровід та допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях.

Також спільно з Міністерством розвитку громад та територій України й ОВА вже сформовано групи для вирішення логістичних питань.

Консультації та "Діалог влади та бізнесу"

Щотижня на платформі "Діалог влади та бізнесу" під керівництвом голів ОВА проходитимуть онлайн-консультації.

Підприємців закликають звертатися з питаннями щодо відновлення, розширення або релокації.

За потреби кількість зустрічей збільшуватимуть, а обмін даними між регіонами дозволить швидко маршрутизувати запити у найбільш зручні локації.