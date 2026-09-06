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Нова хвиля дронів РФ розганяється до 320 км/год, - "Флеш"

12:47 06.09.2026 Нд
2 хв
За словами радника, у цьому напрямку Москва поки випереджає Україну
aimg Валерія Абабіна
Нова хвиля дронів РФ розганяється до 320 км/год, - "Флеш" Фото:Російський БПЛА (Getty Images)
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Росія нарощує виробництво швидких реактивних дронів і ракет, здатних бити по українській інфраструктурі. Уже цього року масштаби їх застосування помітно зросли, а на 2027-й Москва планує десятки тисяч нових апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю позаштатного радника президента з питань технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова "Флеша" виданню The Guardian.

Технологічна перевага Росії

За словами Бескрестнова, Україна працює над власними автономними дронами і вже має прототип, однак наразі виробничі можливості Росії більші.

В інтерв'ю The Guardian він розповів, що Росія розробила нову хвилю дронів і ракет із китайськими реактивними двигунами, які здатні розвивати швидкість понад 320 кілометрів на годину. Це швидше за перше покоління дешевих українських перехоплювачів "шахедів".

Скільки дронів запускає РФ

Лише в серпні Москва запустила по Україні 2500 реактивних "шахедів" - проти 1500 у липні. За словами радника, на 2027 рік РФ планує виготовити близько 36 тисяч таких дронів, а також ще 30 тисяч апаратів із повільнішими поршневими двигунами.

Реактивні "шахеди" вже застосовують для багатогодинних атак на Київ та інші великі міста. У 2027 році до них можуть додатися ще 10 тисяч дешевих крилатих ракет "Бандероль" і 10 тисяч ракет "Дан-Т", що посилить можливості Росії бити по українській інфраструктурі.

Бескрестнов зазначив, що над реактивними перехоплювачами працюють від чотирьох до шести українських компаній, проте їхні розробки ще не готові до серійного виробництва - і це дає Москві тимчасову перевагу.

Наразі основний тягар зі знищення реактивних дронів лягає на винищувачі.

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов - військовий експерт із питань радіоелектронної боротьби, якого Зеленський призначив своїм радником з питань технологічних напрямів оборони. Раніше він був радником міністра оборони Михайла Федорова.

Раніше "Флеш" попереджав, що Росія щомісяця може запускати по Україні до 100 балістичних ракет, і наголошував, що ворог дедалі частіше б'є по цивільній інфраструктурі - складах, підприємствах і торговельних мережах.

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