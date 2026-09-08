Росія вдарила по телеканалах "Ми - Україна": розтрощено newsroom, є постраждалі

Росія вдень 8 вересня завдала удару по приміщеннях телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+". Основний удар припав на newsroom і робочі кабінети персоналу, внаслідок атаки є постраждалі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення телеканалу.

Що відомо про атаку

У момент російського удару телеканал "Ми - Україна" працював у прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На місці атаки працюють рятувальники та медики. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація про кількість постраждалих та інші наслідки удару наразі уточнюється.

Атака сталася вдень 8 вересня після масованого нічного обстрілу Києва.

Зеленський відреагував на атаку

Президент Володимир Зеленський назвав удар російського дрона по медіа атакою на журналістів.

"Шахеди" проти медіа - це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це", - заявив Зеленський.

Пошкоджена будівля, де знаходився офіс телеканалів "Ми - Україна" та "Ми - Україна+" (фото: ДСНС)

Він наголосив, що жоден удар по Україні та українцях не повинен залишатися безкарним.

"Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", - додав президент.

Це вже друга атака на телеканал за останні два тижні. 20 серпня російський удар також пошкодив приміщення "Ми - Україна": були вибиті вікна, зазнав значних пошкоджень newsroom, а в коридорах частково обвалилося перекриття.

Атака на Київ 8 вересня

Раніше РБК-Україна розповідало, що внаслідок російської атаки на Київ 8 вересня у Солом'янському районі загорілася офісна будівля, є руйнування та, за попередніми даними, постраждалі. Медиків також викликали до Шевченківського району, триває евакуація людей.

Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, а також школу, поліклініку, супермаркет та автозаправну станцію. За фактом воєнного злочину Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти під час нічного удару навмисно намагалися завдати максимальних збитків мирному населенню столиці.